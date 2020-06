Am Sonntag im Livestream: Der Virtual Grand Prix von Aserbaidschan mit Leclerc & Co.

F1 terminiert die ersten acht Saisonrennen

Auf die offizielle Weltmeisterschaft haben die Rennen übrigens keinen Einfluss. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus war der Saisonstart der Formel 1 im australischen Melbourne am 15. März abgesagt worden.

Nun hat die Formel 1 hat ihren Zeitplan für den Weg aus dem Corona-Lockdown festgezurrt. Wie bereits bekannt, gehen Weltmeister Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Co. mit fast viermonatiger Verspätung bei einem Doppelrennen in Österreich (5. und 12. Juli) auf Punktejagd, danach folgt direkt im Anschluss der Große Preis von Ungarn. Zudem stehen zwei Rennen im englischen Silverstone auf dem Programm, danach fährt die Formel 1 in Spanien, Belgien und Italien.