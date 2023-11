Am Weg in die NFL? Tight End Bierbaumer schafft Sprung in begehrtes Förderprogramm

Football-Europameister Florian Bierbaumer hat bei der Talentesichtung „International Combine“ in London überzeugt und einen der begehrten Plätze im „International Player Pathway“-Programm (IPPP) der NFL ergattert. Der 25-jährige Bierbaumer spielte zuletzt als Tight End bei den Vienna Vikings in der European League of Football.

Das 2017 eingeführte Programm ist der beste Weg außerhalb des Drafts, um in die NFL zu kommen. In den vergangenen Jahren wurden etwa die Österreicher Bernhard Seikovits und Sandro Platzgummer dafür selektiert.

(APA) / Bild: Imago