Ambitionen als Chefcoach: Co-Trainer Cinel verlässt Salzburg

Co-Trainer Onur Cinel verlässt Vizemeister Red Bull Salzburg. Wie die Bullen am Donnerstag bekanntgaben, wird der Vertrag mit dem 39-jährigen Deutschen, der Mitglied von Ralf Rangnicks Trainerstab beim ÖFB-Team ist, in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Man sei „zu der Auffassung gelangt, dass Onur seinen Weg in naher Zukunft eher als Cheftrainer sieht und diesen konsequent verfolgen möchte“, erklärte Sportchef Rouven Schröder. „Somit werden wir uns um einen neuen Co-Trainer umsehen, der spätestens bis zum Start der Vorbereitung auf die FIFA Club-WM feststehen wird.“

Cinel war am Ende der Saison 2023/24 Interimstrainer in Salzburg und in der vergangenen Saison „Co“ von Pep Lijnders bzw. Thomas Letsch.

(APA)/Bild: GEPA