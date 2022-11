Ambitionierte Ziele bei Wrabetz und Co. – Barisic-Zukunft offen

Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen hat der SK Rapid am heutigen Donnerstag eine Pressekonferenz gehalten. Mit von der Partie waren Spitzenkandidat Alexander Wrabetz, Edeltraud Hanappi-Egger und Michael Hatz.

Wrabetz hat im Allianz Stadion erstmals seine Ziele als künftiger Rapid-Präsident skizziert. An oberster Stelle stehe ein möglichst rascher sportlicher Erfolg, betonte der ehemalige ORF-Generaldirektor. Gelingen soll dies unter anderem durch eine Budget-Erhöhung und eine Verbesserung im Scouting-Bereich. Keine konkreten Ansagen gab es im Personalbereich.

Barisic „bleibt wahrscheinlich Rapid-Trainer“

Die Bestellung eines neuen Geschäftsführers Wirtschaft könnte noch bis März auf sich warten lassen. Welche Rolle der aktuelle Sportchef und Trainer Zoran Barisic in Zukunft einnehmen wird, ist noch nicht endgültig geklärt.

„Dass Barisic Trainer bleibt, ist wahrscheinlich bzw. möglich. Er hat einen guten Job gemacht in den vergangenen Wochen. Die Position des Geschäftsführer Sport wird nachbesetzt.“, meinte Michael Hatz und fügte an: „Er hat seine Bereitschaft erklärt, Trainer zu bleiben. Wir wollen einen neuen starken Sportchef holen. Letztlich muss es in die Richtung gehen, dass in allen Bereichen eine Linie da ist, die personenunabhängig fortgeführt werden kann.“

Wrabetz: „Die beiden Listen können menschlich miteinander“

Über die Fusionierung der beiden stärksten Listen sagte Wrabetz: „Die beiden Listen sind aufeinander zugegangen, die Pläne für die Zukunft hatten ähnliche Ansätze und wir haben auch gesehen, dass wir menschlich miteinander können.“

Steffen Hofmann strebt die Rolle als Geschäftsführer Sport laut Wrabetz nicht an. Der neue Rapid-Präsident wird am 26. November im Rahmen der Rapid-Hauptversammlung gewählt.