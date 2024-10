America’s Cup: Neuseeland gewinnt auch vierte Wettfahrt

Das Team Neuseeland hat am Montag den nächsten Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung im America’s Cup gemacht.

Die Crew um Peter Burling gewann gegen das britische Boot von Skipper Ben Ainslie auch die vierte Wettfahrt vor Barcelona. Dabei hatte der Tag für den Außenseiter vor dem 0:4 durchaus hoffnungsvoll begonnen.

Auf den ersten zwei der sechs Streckenabschnitte noch mit dabei, ließen die Neuseeländer nach der zweiten Wende aber die Muskeln spielen. Erst setzte man sich leicht, schließlich immer deutlicher ab und fuhr mit klarem Vorsprung von 23 Sekunden über die Ziellinie.

Der historische erste britische Triumph seit 173 Jahren rückte damit weiter in die Ferne. Um sich die älteste Trophäe in der Sportwelt zum dritten Mal hintereinander zu sichern, benötigen Burling und seine Kollegen noch drei Siege. Die nächsten zwei Wettfahrten stehen am Mittwoch am Programm.

