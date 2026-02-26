Amorim vor Comeback? Traditionsklub soll Interesse zeigen

Nur etwas mehr als einen Monat nach seinem Aus bei Manchester United könnte Ruben Amorim bereits vor einer schnellen Rückkehr auf die Trainerbank stehen.

Medienberichten zufolge wird der Portugiese intensiv umworben und gilt als einer der Top-Kandidaten für den vakanten Trainerposten beim brasilianischen Traditionsklub Vasco da Gama.

Amorim war erst am 5. Januar nach einer enttäuschenden Formkurve von Manchester United entlassen worden. Wie berichtet wird, zählt Amorim neben seinem portugiesischen Landsmann Artur Jorge zu den Favoriten bei Vasco da Gama. Ebenfalls gehandelt wurde Leonardo Jardim, allerdings gilt dessen Verpflichtung als unwahrscheinlich.

Artur Jorge soll derzeit jedoch die bevorzugte Lösung sein. Vasco da Gama hatte sich am Sonntag nach einer anhaltenden Negativserie von Ex-Brasilien-Trainer Fernando Diniz getrennt.

Bild: Imago