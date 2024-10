Amtsantritt erst 2025: Die Details zum Tuchel-Deal mit England

Thomas Tuchel wird neuer Trainer der englischen Nationalmannschaft. Der Tuchel-Hammer ist nach Sky Informationen perfekt!

Wie die englische Zeitung The Times zuerst vermeldete und Sky bestätigen kann, übernimmt der Ex-Bayern-Trainer die englische Nationalmannschaft. Nach Informationen von Sky UK wird Tuchel dabei ein jährliches Salär von 4,5 bis fünf Millionen Pfund einstreichen und am Mittwoch um 14:30 Uhr in Wembley offiziell vorgestellt.

Nach exklusiven Sky Italia Informationen wird der Deutsche sein Amt in England am 1. Januar 2025 antreten und voraussichtlich einen Vertrag unterzeichnen, der 18 Monate lang gültig ist, womit Tuchel vorerst bis zur WM 2026 England-Trainer sein wird.

Wie Sky berichtete kann der gebürtige Krumbacher den FC Bayern ohne Ablösesumme verlassen, obwohl er beim Rekordmeister noch einen gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 hat.

„Ich kenne Thomas durch das letzte Jahr natürlich sehr gut. Er ist ein fantastischer Trainer und ein fantastischer Mensch“, sagte Harry Kane am Dienstag exklusiv bei Sky.

Der 51-Jährige wird der erste deutsche Teammanager der Three Lions und der dritte Ausländer auf dem Posten nach Sven-Göran Eriksson (2001 bis 2006) und Fabio Capello (2007 bis 2012).

(sport.sky.de) / Artikelbild: Imago