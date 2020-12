Analog zum “Kölner Keller”: UEFA bekommt Video-Raum

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) bekommt nun auch ihren eigenen Videobeweis-Raum analog zum “Kölner Keller” in der Bundesliga.

Die neue Infrastruktur im UEFA-Hauptquartier im schweizerischen Nyon wird zum ersten Mal am Mittwoch bei der Partie in der Champions League zwischen dem FC Sevilla und dem FC Chelsea (ab 20:55 Uhr live in der Sky Konferenz – mit dem SkyX-Traumpass kannst du bereits ab 10 Euro pro Monat live dabei sein) eingesetzt. Bisher waren die Video-Assistenten im Europacup stets in einer mobilen Einrichtung vor Ort im Einsatz.

Allerdings geht die UEFA auf Nummer sicher. Während ein Schiedsrichter-Team in Nyon arbeitet, wird eine Ersatz-Mannschaft wie bisher in Sevilla auf dem Stadiongelände stationiert.

