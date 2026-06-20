Ancelotti bestätigt: Neymar-Comeback gegen Schottland geplant

Neymar steht vor seinem Comeback bei der brasilianischen Nationalmannschaft. Der Superstar wird laut Trainer Carlo Ancelotti im letzten Gruppenspiel gegen Schottland wieder im Kader stehen.

Nach dem klaren 3:0-Erfolg über Haiti gab Ancelotti ein Update zum Fitnesszustand des Offensivspielers. „Neymar wird Samstag individuell trainieren. Am Montag wird er wieder mit der Mannschaft trainieren und für das Spiel gegen Schottland einsatzbereit sein.“, sagte der Trainer auf der Pressekonferenz.

Damit ist klar: Neymar soll rechtzeitig vor dem dritten Gruppenspiel wieder voll belastbar sein. Der 34-Jährige hatte zuvor beide Gruppenspiele verpasst.

In brasilianischen Medien war zuletzt spekuliert worden, dass Neymar erst in der K.o.-Phase zurückkehren könnte.

Diese Befürchtungen könnten sich nun nicht bestätigen.