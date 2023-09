Ancelotti gibt Entwarnung bei Alaba

Carlo Ancelotti gab Entwarnung um David Alaba und dessen Verletzung, dieser könnte schon wieder in der Champions League gegen Napoli (am Dienstag live auf Sky – holt euch jetzt den SkyX-Traumpass) zum Einsatz kommen, das berichtete Transferexperte und Insider Fabrizio Romano auf Twitter.

Alaba musste beim 2:0-Heimsieg von Real Madrid gegen Las Palmas am Mittwochabend fünf Minuten vor dem Pausenpfiff vom Feld. Alaba zog sich offenbar ohne Fremdeinwirkung eine Verletzung im rechten Adduktorenmuskel zu. Der Trainer von Real Madrid kritisierte ebenfalls die vielen Länderspiele und die wenigen Erholungsmöglichkeiten für Spieler.

⚪️🇦🇹 Carlo Ancelotti: “David Alaba’s injury is not very serious, he could be ready against Napoli”.

“International breaks are the problems. The players are tired and there’s no time for recovery.”

⛔️ Rumours on Jerome Boateng as an option for Real Madrid are completely fake. pic.twitter.com/czmHhcRWdU

