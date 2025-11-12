Ancelotti rät Real-Reservist Endrick zu Wechsel

Knapp die Hälfte der Saison 2025/26 ist bereits gespielt und Endrick kommt bei Real Madrid nur auf elf Spielminuten unter Trainer Xabi Alonso.

Die ausbleibende Spielzeit hat auch Auswirkungen auf die Nationalmannschaftskarriere des 19-Jährigen. So verzichtet Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti aktuell auf die Dienste des Stürmers.

Ancelotti sprach jüngst mit dem brasilianischen Medium PLACAR über Endricks Situation bei den Königlichen und rät seinem ehemaligen Schützling zu einem Wechsel: „Er sollte mit dem Verein sprechen, um herauszufinden, was für ihn am besten ist. Endrick ist noch sehr jung – dies wird nicht seine letzte Weltmeisterschaft sein. Aber es ist wichtig, dass er wieder spielt und seine Qualitäten zeigt.“

(Red.)

Bild: Imago