Ancelotti über Russland-Angriff auf Ukraine: „Krieg ist Horror“

via

via Sky Sport Austria

Real-Madrid-Coach Carlo Ancelotti hat den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt. „Krieg ist ein Horror. Punkt“, sagte der Italiener am Freitag. „Mein Großvater hat im Ersten Weltkrieg gekämpft, mein Vater im Zweiten. Sie haben mir viel erzählt, es ist wirklich ein Horror.“ Er ist überzeugt: „Unser Leben wird sich (durch den Krieg) verändern.“

Am Samstag tritt der Tabellenführer der spanischen Fußballliga bei Rayo Vallecano an, ÖFB-Teamspieler David Alaba wird dabei so wie Stürmer Gareth Bale fehlen. Beide seien allerdings nur leicht angeschlagen und würden nächste Woche ins Training zurückkehren, sagte Ancelotti.

(APA) / Bild: Imago