Ancelotti vs. Klopp – zwei Trainer, zwei Persönlichkeiten, ein Ziel

Für FC Liverpool und Real Madrid steht das wohl wichtigste Spiel der Saison vor der Tür. In diesem Duell des Champions League-Finales stehen nicht nur die Spieler im Vordergrund, mit Carlo Ancelotti und Jürgen Klopp stehen zwei der besten ihrer Zunft an der Seitenlinie.

Besonders auf Seiten der Engländer möchte man Real Madrid in einem Champions League-Finale schlagen. Nach der 1:3 Niederlage im Finale 2018 möchte man dennoch das Wort „Revanche“ oder „Zahltag“ nicht gerne in den Mund nehmen. „Das sind nicht wir. Wir sind auf eine andere Art und Weise ins Finale gekommen, also müssen wir es auch im Finale auf unsere Art und Weise machen“, meint Liverpool-Coach Jürgen Klopp.

Carlo Ancelotti gilt als „Mister“, ein Gentleman. Bereits zum fünften Mal konnte der Italiener seine Mannschaften ins Finale der Champions League führen und wäre bei einem Sieg der erfolgreichste Trainer aller Zeiten in der Königsklasse. Ancelotti kennt Liverpool gut, bereits 2005 und 2007 traf er mit AC Milan auf die Engländer, außerdem traf er als Everton-Trainer schon auf Klopp und Liverpool. „Zwei großartige Teams kämpfen um den Titel, das Team mit mehr Mut und mehr Persönlichkeit wird am Ende gewinnen“, sagt Ancelotti.

