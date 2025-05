„Andere Intensität“ – Nur Rapid trennt LASK noch von Europa

Der LASK steht vor einem versöhnlichen Ende einer verkorksten Saison.

Auf dem Playoff-Umweg Richtung Europacup müssen die Linzer mit Rapid am Donnerstag und Sonntag (beide 17:00 Uhr live bei Sky – streame mit Sky X!) aber noch einen namhaften Gegner aus dem Weg räumen – einen freilich, gegen den man 2024/25 noch nicht verloren hat. Schon nach dem 2:0 über Hartberg war Coach Maximilian Ritscher eines klar: „Rapid ist eine andere Intensität in den letzten Wochen gewohnt. Wir müssen raufschalten.“

Die erste Hürde nahmen die nach einer Verschnaufpause personell völlig umgekrempelten Linzer, ohne allzu großen Aufwand betreiben zu müssen. „Wir wissen, dass wir über 90 Minuten nicht Vollgas am Drücker waren“, stellte Routinier Robert Zulj fest und sprach von einem „verdienten Sieg“. Auch Ritscher bescheinigte seiner Truppe ein „gelungenes Spiel“, sah seine Elf in den kommenden Tagen aber einer ganz anderen Herausforderung gegenüber.

Dass man sich gegen den Fünften der Meistergruppe von den vielen souveränen Vorstellungen in der Qualirunde nun nichts mehr kaufen kann, sei evident. „Die K.o.-Spiele sind ganz anders als in der Qualirunde, weil es geht ums Weiterkommen. Da musst du am Punkt sein. Gegen Rapid gibt es zwei Spiele, da müssen die Entscheidungen passen“, stellte Ritscher klar. Sein Team hat zunächst Heimvorteil und gastiert am Sonntag in Wien.

Ritscher weiß nichts von angeblichem Rapid-Job

Das Auswärts-1:1 und das Heim-2:1 gegen Rapid wie im Grunddurchgang würden die Linzer wohl mit Handkuss nehmen. Der Platz in der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League (24. Juli) wäre ihnen in diesem Fall sicher. Auch Grün-Weiß hat nach einer enttäuschenden Saison vieles gutzumachen. „Gegen Rapid müssen wir einen Drucker dazu tun und besser spielen“, sagte Zulj.

Ritscher ist als Interimstrainer derzeit nur Platzhalter und wurde kürzlich medial just mit dem Posten des „Co“ von Peter Stöger in Verbindung gebracht – jenes Mannes, der am Montag als neuer Coach Rapids vorgestellt wurde. „Ich weiß gar nichts davon, keiner der Rapid-Verantwortlichen hat mit mir Kontakt gehabt“, erklärte der 31-Jährige dazu im Interview.