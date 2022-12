Anderson scheitert bei Darts-WM früh

Gary Anderson ist bei der Darts-WM in London bereits in der dritten Runde ausgeschieden. Der Schotte, der 2015 und 2016 das wichtigste Turnier der Welt gewinnen konnte, bot am Mittwoch im letzten Match der Nachmittagssession gegen den Engländer Chris Dobey eine schwache Leistung und verlor am Ende klar mit 1:4. Zuvor setzte sich sein Landsmann Alan Soutar überraschend mit 4:2 gegen den Niederländer Danny Noppert durch.

Ein großes Comeback gelang José de Sousa. Der Portugiese drehte gegen den Engländer Ryan Searle einen 0:3-Rückstand und siegte noch mit 4:3. In der Abendsession trifft der Österreicher Mensur Suljovic auf den Top-Favoriten Michael van Gerwen.

(APA)

Bild: Imago