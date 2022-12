Andreas Heraf wird Trainer in Bregenz

via

via Sky Sport Austria

Andreas Heraf hat wieder einen Trainerposten! Der 55-Jährige heuert bei Schwarz-Weiß Bregenz, Tabellenführer in der Vorarlberger Eliteliga, an.

Nach der Entlassung in Ried und dem Kurzengagement bei Türkgücü München in der deutschen 3. Liga war Heraf vereinslos. Der gebürtige Wiener freut sich auf die Aufgabe in Bregenz, wie der Verein über ihre Sozialen Medien verlautbaren ließ.

„Liebe SWB Freunde, ich freue mich sehr ab nun Teil der großen SWB Familie zu sein. Im Gespräch mit den Vereinsverantwortlichen hatte ich sofort das Gefühl hier willkommen zu sein. SWB ist ein Klub mit großer Tradition und ein Verein, der großen Wert auf Professionalität legt, dabei aber seine Wurzeln nicht vergisst. Gemeinsam mit Euch wollen wir uns den Traum vom Wiederaufstieg in die Bundesliga erfüllen. Ich hoffe auf Eure Unterstützung. Ich wünsche Euch ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins hoffentlich erfolgreiche Jahr 2023“, so Heraf.

Bild: GEPA