Andreas Leitner: „Meines Erachtens war mit der größte Fehler in der jüngeren Vergangenheit die Entlassung von Trainer Klaus Schmidt“

FC Flyeralarm Admira schlägt den Cashpoint SCR Altach mit 1:0. Die Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

Cashpoint SCR Altach – FC Flyeralarm Admira, 0:1 (0:0)

Schiedsrichter: Andreas Heiß

Damir Canadi (Trainer Cashpoint SCR Altach):

…nach dem Spiel: „Heute hat doch einiges gefehlt, ich bin sehr enttäuscht. Das war heute ein Selbstfaller, so können wir zuhause nicht auftreten, sehr ärgerlich und überraschend nach dem Spiel in Ried. Eine holprige Saison bleibt eine holprige Saison. Wir werden die Ruhe bewahren und schauen, dass wir die Punkte einfahren.“

Christoph Längle (Geschäftsführer Cashpoint SCR Altach):

…vor dem Spiel über die Bestellung von Werner Grabherr zum Sportdirektor: „Den Trainer Werner Grabherr wird es beim SCR Altach sicher nicht geben. Wir haben uns bewusst für ihn als sportlichen Leiter entschieden. Er sieht seine Zukunft ganz klar auf dieser Position und nicht mehr als Trainer. Wenn man so eine Position einnimmt, muss man ein Alphatier sein. Jeder muss sich seiner Position klar sein, jeder bringt seine Fähigkeiten ein und dann kann es für uns hoffentlich in eine richtige Richtung mit mehr Erfolgen gehen. Wir wollen so schnell wie möglich von da hinten weg (…) groß nach oben schielen ist nicht unsere Sache hier in Altach. Wir können die Situation richtig einordnen, es ist das dritte Mal, dass wir uns in dieser Qualigruppe beweisen müssen und dürfen. Wir nehmen es Spiel für Spiel.“

Damir Buric (Trainer FC Flyeralarm Admira):

…nach dem Spiel: „Ich bin froh über die gute Leistung unserer Mannschaft. Sie hat sehr gut agiert, war von Anfang an spielfreudig, wir wollen Ballbesitz haben, spielen. Der Gegner war defensiv brutal stark, wir haben es in der zweiten Halbzeit geschafft, für uns ein unglaublich wertvolles Tor. Die Mannschaft hat sich endlich einmal belohnt für die ordentliche Leistung, ich freue mich für die Jungs. Ich bin v. a. für die Jungs froh. Es wird bis zum letzten Spieltag spanend, darauf haben wir uns eingestellt. Wir bleiben fest am Boden.“

…über die unterhaltsame Spielvorbereitung der Admira: „Wir haben uns in der Kabine kaputtgelacht, bevor wir rausgegangen sind, es war eine entspannte Atmosphäre, einer muss eine Rede halten, Lachen hilft immer. Vielleicht war das der Auslöser (für den Sieg).“

Andreas Leitner (Kapitän und Tormann FC Flyeralarm Admira):

…in einem Sky Videobeitrag: „Der Klub und die ganze Umgebung Mödling hier ist Heimat. Es ist eine sehr bittere Zeit (…) das Glück ist leider derzeit grad weit entfernt. In den letzten zwei, drei Wochen ist ganz klar mehr Ruhe in den Verein reingekommen, das ist Fakt. Im Endeffekt fällt alles mit unserer Performance, wir müssen liefern. Meines Erachtens war mit der größte Fehler in der jüngeren Vergangenheit die Entlassung von Trainer Klaus Schmidt. Es hat eine enorme Connection zwischen Mannschaft und Trainer geherrscht, es hat gut funktioniert, wie so oft haben die Ergebnisse nicht gepasst. Natürlich ist es mein Wunsch noch international vielleicht meinen Weg zu gehen, den einen oder anderen Verein im Ausland zu finden. Mit jetzt 27 bin ich kein Talent mehr, aber für einen Torhüter doch noch ein zarteres Alter. Honiglecken wird es keines, geschenkt wird uns auch sowieso nichts, wie jede Saison, es heißt wieder bitterböse bis zum Schluss kämpfen und am Ende wird abgerechnet und da zählt es, dass zumindest einer hinter uns ist und das wird auch wieder so sein.“

Walter Kogler (Sky Experte):

…über die Admira: „Für die Admira waren die drei Punkte heute ganz, ganz wichtig, um von hinten wegzukommen. Man hat auch Altach wieder mitreingezogen.“

…über die Super League: „Es kann nicht sein, dass eine Gruppe von Vereinen von diesem Kuchen immer mehr will und der Rest für die anderen Vereine in Europa wird immer kleiner. Diese Umverteilung ist nicht okay.“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…über das Spiel: „Von der Spielanlage her haben beide versucht dem Gegner nichts anzubieten. Letztlich hat man gesehen, dass die Admira von der Körpersprache her durchaus gezeigt hat, dass sie nicht ein am Boden liegender Kämpfer ist, sie lebt noch.“

…über die Super League: „Ich denke, dass wir speziell aus dem deutschsprachigen Raum schon viele sehr intelligente Aussagen zu diesem Projekt gehört haben, das hier ins Leben gerufen wurde. Ich möchte da gar nicht mehr viel dazu sagen, außer, dass ich den Wunsch habe, dass sich die Verantwortlichen eine angemessene Spielstätte für das Finale suchen für diese Super League. Ich hätte da einen Vorschlag, das wäre dann das ‚Mare Tranquillitatis‘, das liegt am Mond. Vielleicht finden sich Sponsoren wie Elon Musk, der vielleicht dann die Betuchten zum Endspiel dorthin bringt, wo seinerzeit Apollo 11 gelandet ist.“