Andreas Schicker beim Sky Podcast DAB | Der Audiobeweis: „Habe überhaupt kein Problem damit, wenn wir eine sehr, sehr gute Kopie von Salzburg sind“

Zu Gast im Sky Sport Austria Podcast DAB | Der Audiobeweis waren Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport SK Sturm Graz und Sky Experte Alfred Tatar.

DAB | Der Audiobeweis Folge #154 mit Andreas Schicker

Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport SK Puntigamer Sturm Graz):

…zum Aus in der 3. Qualifikationsrunde zur Champions League gegen Dynamo Kiew, welches erst in der Verlängerung gekommen ist: „Wir waren knapp dran. Speziell im Rückspiel haben wir aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, sind auch in die Verlängerung gekommen. Aber man hat auch gesehen, dass Dynamo Kiew eine Klassemannschaft ist. Letztendlich bitter, aber man muss auch realistisch sein. Über beide Spiele hinweg muss man vielleicht auch sagen, dass Dynamo Kiew verdient weitergekommen ist.“

…über die Gründe des Ausscheidens: „Es haben Kleinigkeiten gefehlt. Sie haben auch sehr ökonomisch gespielt, haben vielleicht nicht so viel aufgewendet wie wir und hatten am Ende den längeren Atem.“

…weiter zu den Gründen: „Wir konnten am Ende von der Bank auch nicht so nachlegen, speziell auch in der Offensive, weil Jantscher verletzt, Kiteishvili noch verletzt und auch Emegha noch ohne Spielberechtigung. Da konnten wir den Rasmus sicherlich nicht eins zu eins ersetzen.“

…angesprochen auf die Leistung gewisser Spieler, wie z.B. bei Dante und Sarkaria: „Wenn man speziell in solchen Spielen zu Flankensituationen kommt, dann müssen die einfach in die gefährliche Zone kommen. War bei Dante dann so, dass die Bälle nicht gekommen sind. Da versuchen wir auch intensiv individuell mit den Jungs zu arbeiten. Er hat defensiv ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, aber bei diesen Sachen muss er sich auch verbessern. Auch, weil die Außenposition in der Raute eine Schlüsselposition ist. Da sollten am Ende auch Torbeteiligungen dastehen. Aber auf beiden Seiten müssen wir da besser werden.“

…zu Sarkaria: „Ich finde, dass er eine gute Entwicklung genommen hat. Aber natürlich war es in beiden Spielen gegen Kiew so, dass er das eine oder andere Mal nicht die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Auch beim Durchsetzungsvermögen hatte er seine Themen.“

…über das Spielsystem der Grazer „Im 4-4-2 Raute haben wir sicherlich die meiste Sicherheit. Denke, dass das schon richtig gut funktioniert. Da ist schon eine Klarheit zu sehen und jeder Spieler weiß, was er zu tun hat. Aber auch in der Flexibilität haben wir mit der Raute sehr, sehr viele Möglichkeiten und können sie je nach Gegner verändern.“

…weiter zur Spielausrichtung mit der Raute: „Glaube, dass das sehr wichtig ist, am Ende unseren Prinzipien treu zu bleiben. Haben wir in den letzten zwei Jahren auch gezeigt, dass wir eine ganz klare Idee haben, wie wir Fußball spielen wollen. Macht es auch für mich leichter, weil ich weiß dann genau, welche Spielertypen wir scouten müssen. Und glaube auch, dass uns diese Klarheit in den letzten beiden Jahren ausgezeichnet hat.“

…über Veränderungen in der Kaderstruktur zum vergangenen Herbst: „Es ist definitiv so, dass wir für unseren Fußball sehr fitte Spieler brauchen. Da haben wir schon auch aus dem letzten Jahr gelernt, wo dieser intensive Herbst da war und wir zB den Yeboah mehr oder weniger verbrannt haben und er dann fünf, sechs Wochen seine Stärken nicht mehr ausspielen konnte. Darum haben wir heuer versucht, den Kader auch breit aufzustellen und haben fast jede Position doppelt besetzt. Diese Steuerung wird der Schlüssel sein.“

…angesprochen auf die Aussagen, dass Sturm Salzburg mit seinem Fußball kopieren möchte: „Was in Salzburg in den letzten Jahren passiert, ist einfach überragend. Dann habe ich überhaupt kein Problem, wenn man sagt: Man macht das eine oder andere ähnlich.“

…weiter zu diesem Thema: „Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn wir eine sehr, sehr gute Kopie von Salzburg sind.“

…mit einem Verletzungsupdate bei Rasmus Höjlund: „Ich denke, dass es möglich ist, dass er am Samstag dabei sein kann. Es schaut aus, als wäre es keine schlimme Muskelverletzung.“

…über Transfergerüchte rund um Rasmus Höjlund und einen möglichen Verbleib in Graz: „Ich denke, dass es einfach für seine Entwicklung das Beste ist. Rasmus hat es bislang sehr gut gemacht. Es gibt aber auch Sachen, die er noch verbessern muss. Bei uns bekommt er die Möglichkeit. Ich denke einfach, dass er bei uns am besten aufgehoben ist. Das steht über allem. Da ist es wichtig, dass man das Sportliche in den Vordergrund stellt und sagt, er ist noch nicht so weit für diese großen Namen. So vieles Offizielles hat es dann auch noch nicht gegeben und er bleibt zumindest bis Winter bei uns. Sturm Graz ist derzeit die ideale Plattform für ihn.“

…zur Personalie Dominik Baumgartner: „Der Baumi ist nach wie vor sehr spannend für uns. Er hat ja auch schon öffentlich kundgetan, dass er seinen Vertrag beim WAC nicht verlängern wird. Theoretisch kann er bei uns ab Dezember ablösefrei unterschreiben. Da sind wir auch im Austausch. Momentan sind wir auf dieser Position gut aufgestellt, aber ich möchte einen Transfer jetzt im Sommer auch nicht ganz ausschließen.“

…über mögliche Vertragsverlängerungen von Jantscher, Hierländer und Siebenhandl: „Mit dem Management von Jantscher bin ich in Gesprächen über eine Verlängerung. Mit dem Hierli habe ich auch persönlich gesprochen und werde im September mit ihm nochmals ein Gespräch führen. Ähnlich ist es auch beim Jörg. Aber ich habe das Gefühl bei allen dreien, dass der Hunger noch da ist.“

…über die Zusammenarbeit mit Trainer Christian Ilzer: „Es passt wirklich sehr, sehr gut. Wir sind nach wie vor sehr hungrig Richtung Erfolg, treffen in der Kaderplanung auch gemeinsam Entscheidungen, was auch Spaß macht. Das Zweite ist, dass wir auch privat sehr, sehr gut miteinander können. Macht es auch einfacher. Und auch wenn man privat was macht, geht es am Ende ja auch immer über Sturm Graz.“

…angesprochen auf einen möglichen Abgang von Ilzer: „Ist auch meine Aufgabe, dass ich auch in dieser Richtung ein bisschen den Markt sondiere. Man darf nicht naiv sein, aber das Wichtigste ist, dass der Chris geblieben ist und wir den Weg so weiterführen. Und dann werden wir sehen. Ich glaube auch, dass der Christian Ilzer ein Trainer ist, der für die großen Fußballligen gemacht ist.“

…über seine Zukunft: „Ich fühle mich sehr wohl, wir haben eine gute Energie hineinbekommen und der Pfeil der Entwicklung zeigt weiterhin nach oben. Das ist das Entscheidende. Ich glaube, da geht noch mehr. Solange ich dieses Gefühl habe, möchte ich dableiben.“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…zum Rückspiel von Sturm Graz in der Champions League-Qualifikation gegen Kiew: „Sturm hat eine tolle Leistung geboten. Leider konnte man dann nicht von der Bank nachlegen, weil ganz hochkarätige Spieler, wie Jantscher und Kiteishvili, nicht dabei waren. Diese Spieler hätte man in so einem Spiel benötigt. Vielleicht wäre man mit diesen beiden aufgestiegen.“

…angesprochen auf die Gründe des Ausscheidens: „Ganz vorne war man letztlich zu harmlos – speziell auch dann, als Höjlund nicht mehr konnte.“

…über die Leistung mancher Spieler, wie Dante, Gazibegovic und Sarkaria: „Es ist noch einige Luft nach oben bei einigen Akteuren. Für ein noch höheres Niveau, speziell wie in solchen Spielen, müssen sich diese Leute verbessern.“

…weiter über Sarkaria: „Die größte Baustelle, in beiden Spielen, ist für mich Manprit Sarkaria gewesen. Er ist ein sehr guter Spieler, aber physisch ist er für dieses Niveau, glaube ich, nicht in der Lage sich durchzusetzen. Er ist bemüht, aber es ist nichts Konkretes. Er muss vor allem physisch viel besser werden und sollte in diesem einem Jahr bei Sturm hier schon zugelegt haben. Es fehlen mir bei ihm auch die Emotionen.“

…über die ruhenden Bälle von Sturm: „Ohne Jakob Jantscher sind die Standards ein Jammer.“

…zur Entwicklung von Sturm: „National ist man die Nummer zwei hinter Salzburg. Der Abstand ist für mich auch geringer geworden. Auch international wird man heuer sicher eine bessere Performance sehen. Aus meiner Sicht ist das der Verdienst von Christian Ilzer.“

…über den Kader von Sturm und die Arbeit von Andreas Schicker: „Ich sehe die Mischung in der Mannschaft als ausgewogen. Auch der Wissenstransfer von den älteren Spielern auf die jungen Spieler funktioniert, sonst gäbe es nicht solche Entwicklungsschritte wie bei Prass oder Affengruber. Daher finde ich insgesamt, dass der Kader rund ist, mit einem Toptrainer und mit Andi Schicker ein Mann am Ruder ist, der Sturm in neue Sphären voranbringen kann.“

…über das ,Perfect Match´ von Andreas Schicker mit Trainer Christian Ilzer: „Bei Sturm ist das der Fall. Daher ist der Output auch dementsprechend.“