Andreeva stürmt ins French-Open-Halbfinale

Mirra Andreeva (19) ist nach einer Machtdemonstration ins Halbfinale der French Open gestürmt.

Die 19-Jährige besiegte Sorana Cirstea aus Rumänien in nur 56 Minuten 6:0, 6:3 und erreichte zum zweiten Mal nach 2024 die Runde der letzten vier in Paris. Dort trifft die junge Russin auf die Ukrainerin Elina Switolina oder deren Landsfrau Marta Kostjuk, die im Achtelfinale die viermalige Siegerin Iga Swiatek geschlagen hatte.

Für die Weltranglistenachte Andreeva war es der 34. Sieg in diesem Jahr, keine Spielerin auf der Tour hat mehr. Auch mit ihrer Bilanz von 20:3 auf Sand liegt sie in dieser Saison vorne. Nachdem Andreeva vor zwei Jahren im Halbfinale an der Italienerin Jasmine Paolini gescheitert war, will sie nun an der Seine den nächsten Schritt gehen und ihren Traum vom ersten Grand-Slam-Sieg am Leben erhalten.

Die 36 Jahre alte Cirstea verpasste derweil bei ihrem letzten Auftritt in der französischen Hauptstadt den erstmaligen Einzug in das Halbfinale eines Grand Slams. Sie wird nach der Saison ihre Karriere beenden. Andreeva startete bei geschlossenem Dach im regnerischen Paris furios, in nur 24 Minuten schnappte sie sich den ersten Satz. Cirstea fand erst im zweiten Durchgang etwas besser in das Match, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden.

(SID)

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