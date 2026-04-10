Andreeva zieht in Linz mit Mühe ins Halbfinale ein

Mirra Andreeva steht beim WTA-500-Turnier in Linz im Halbfinale und trifft dort auf die Rumänin Elena-Gabriela Ruse.

Die 18-jährige, topgesetzte Russin besiegte am Freitag in der Runde der letzten Acht Sorana Cirstea aus Rumänien nach hartem Kampf mit 7:6(4),4:6,6:2. Cirsteas Landsfrau Ruse hatte davor im ersten Viertelfinalduell des Tages die an Nummer vier gereihte Lettin Jelena Ostapenko mit 4:6,6:4,6:1 eliminiert.

Das dritte Einzelmatch am Freitag bestreitet die Osttirolerin Lilli Tagger gegen ihre Neo-Landsfrau Anastasia Potapova. Um das letzte Halbfinalticket matchen sich Donna Vekic aus Kroatien und die Tschechin Karolina Pliskova.

(APA)

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