Andretti plant Formel-1-Einstieg 2024

Der frühere Rennfahrer Michael Andretti plant, mit einem eigenen Rennstall 2024 in die Formel 1 einzusteigen. Das erklärte dessen Vater Mario Andretti, Weltmeister von 1978, am Freitagabend bei Twitter.

Der US-Amerikaner Michael Andretti (59), der im Vorjahr das Alfa-Romeo-Team übernehmen wollte, habe sich beim Automobil-Weltverband FIA beworben. „Andretti Global verfügt über die nötigen Ressourcen und erfüllt alle Kriterien. Er wartet nun auf die Entscheidung der FIA“, schrieb Mario Andretti.

Michael has applied to the FIA to field a new F1 team starting in 2024. His entry, Andretti Global, has the resources and checks every box. He is awaiting the FIA’s determination.

