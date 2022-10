Klagenfurt-Profi Andy Irving: (K)ein typischer Schotte

via

via Sky Sport Austria

Zwei Tore, vier Assists: Klagenfurt-Profi Andy Irving ist der erst dritte schottische Spieler der Bundesliga-Historie – und glänzt dabei vorrangig als Techniker anstatt als Raubein. An einem seiner Lieblingsorte spricht der Mittelfeldspieler vor dem Duell gegen Austria Lustenau (ab 16 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4 – Streame die ADMIRAL Bundesliga mit Sky X um nur 15 Euro im Monat) über seine besondere Laufbahn sowie seine Ziele mit dem SKA.

„Ich bin ein typischer Schotte – nur auf dem Fußballplatz eher nicht. Heutzutage gibt es aber viele technisch gute Spieler“, sieht sich Irving als etwas untypischer Akteur aus seinem Heimatland.

2570 384 Andy Irving Position Mittelfeld Verein SK Austria Klagenfurt

Nach dem Karrierebeginn in seiner Heimat sowie einer Zwischenstation in München hat der ehemalige Junioren-Nationalteamspieler in Kärnten seinen neuen Lebensmittelpunkt gefunden – auch sportlich: „Der Verein war sehr erfolgreich. Es wäre unglaublich, wenn wir das auch heuer wieder schaffen. Es herrscht ein hohes Niveau hier, ich merke, dass ich immer besser werde.“

(Red.)