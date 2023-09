Andy Murray will noch einmal zu Olympia

Andy Murray hat mit 36 Jahren noch ein großes Ziel vor Augen. Der Brite hofft, dass er kommendes Jahr noch bei seinen fünften und wohl auch letzten Olympischen Spielen antreten kann. Murray hatte sich 2012 in London am ikonischen Schauplatz Wimbledon sowie vier Jahre danach in Rio zum zweifachen Goldmedaillen-Gewinner im Einzel gekürt. 2021 in Tokio fehlte er dann aber wegen einer Verletzung. „Ich würde sehr gerne noch einmal bei Olympia spielen“, sagte Murray in Zhuhai.

Im Doppel war er aber trotz Verletzung angetreten, er hatte das Doppel wegen seines Partners Joe Salisbury sogar vorgezogen. „Wir war sogar knapp an einer Medaille dran“, erinnert sich Murray, der damals mit Salisbury im Viertelfinale ausgeschieden war. Der dreifache Grand-Slam-Champion und frühere Weltranglisten-Erste hat sich nach einer Operation 2019 mit einer künstlichen Hüfte wieder in die erweiterte Weltspitze gespielt und ist aktuell 41.

(APA)/ Bild: Imago