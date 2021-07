Anelka rät Mbappe zu Abschied von PSG

Der ehemalige französische Fußball-Nationalspieler und langjährige England-Profi Nicolas Anelka (42) rät Frankreichs Superstar Kylian Mbappe dazu, Paris St. Germain zu verlassen, um seiner Weltkarriere einen weiteren Schub zu verleihen. “Wenn du die größten Auszeichnungen haben möchtest, dann musst du irgendwann wechseln”, schrieb Anelka in einem offenen Brief, der von The Athletic veröffentlicht wurde.

Anelka weiter: “Was immer du auch in Paris tust, wird bestimmt gut sein, aber irgendjemand wird sagen: ‘In Ordnung, du hast Großes für PSG geleistet, aber es war nur Frankreich. Die besten Ligen sind in England und Spanien, deshalb konkurrierst du nicht mit den besten Spielern in den besten Ligen’.”

Mbappe spielt seit 2017 in Paris und war für 180 Millionen Euro Ablöse von der AS Monaco in die französische Hauptstadt gewechselt. Zuletzt wurde der 22-Jährige verstärkt mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Angreifer Mbappe gehörte 2018 zu Frankreichs Weltmeistermannschaft in Russland.

Obwohl Mbappe bei PSG mit Brasiliens Superstar Neymar zusammenspielen kann, wurde bislang der angepeilte Champions-League-Triumph verpasst. In der Ligue 1 musste Paris in der abgelaufenen Saison OSC Lille den Vortritt lassen.

Anelka selbst spielte viele Jahre in England beim FC Arsenal, dem FC Liverpool, Manchester City und dem FC Chelsea sowie bei Real Madrid und Juventus Turin. Einst trug der Angreifer als Nachwuchskicker auch den PSG-Dress.

(SID)

Bild: Imago