Angebot aus Paris liegt vor! Trapp vor Frankfurt-Abgang?

Kapitän Kevin Trapp (35) von Eintracht Frankfurt könnte noch vor dem Bundesliga-Saisonstart einen überraschenden Wechsel vollziehen.

Nach Sky Sport Informationen möchte der Paris FC den Torwart in diesem Sommer verpflichten und hat der Spielerseite vor einigen Tagen ein lukratives Angebot unterbreitet.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat Trapp noch keine Entscheidung getroffen, ob er das Angebot annehmen will oder nicht. Ein Wechsel ist aber definitiv möglich.

Für Trapp wäre der Wechsel eine Rückkehr nach Paris: Bereits von 2015 bis 2019 spielte der Keeper dort, allerdings bei Stadtrivale Paris Saint-Germain.

