Angeschlagener Kane verpasst England-Training

Das sind nur bedingt gute Nachrichten für Harry Kane, England und auch den FC Bayern. Der Torjäger fehlte beim Training angeschlagen.

Harry Kane vom FC Bayern hat nicht mehr der englischen Nationalmannschaft trainieren können. Der Angreifer absolvierte stattdessen ein individuelles Programm innerhalb des Trainingszentrums, wie der englische Verband bei X mitteilte.

Kane hat sich beim 3:3 der Bayern am vergangenen Sonntag bei Eintracht Frankfurt möglicherweise am Oberschenkel verletzt. Der 31-Jährige war in der 72. Minute ausgewechselt worden. Ob sein Einsatz am Donnerstag in der Nations League gegen Griechenland gefährdet ist, ist derzeit unklar.

21 #ThreeLions players are out at training this morning, with @HKane working indoors on an individual programme.

Two days to go until we take on Greece 👊 pic.twitter.com/3eQ33k05ch

— England (@England) October 8, 2024