Angeschlagener Misolic spielt bei ATP-Turnier in Chengdu

Österreichs aktuelle Nummer eins der Tennis-Männer, Filip Misolic, ist bereits am Sonntag zum ATP-250-Turnier nach Chengdu geflogen.

Der 24-jährige Steirer, aktuell Nummer 92 im Ranking, rutschte in den Hauptbewerb des Hartplatzturniers. Misolic hatte beim Davis Cup in Debrecen verkühlt abreisen müssen und ist nun „halb gesund“, wie es aus seinem Umfeld hieß, nach China geflogen. Sein erster Einsatz ist nicht vor Mittwoch.

(APA)

Beitragsbild: GEPA