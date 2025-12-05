Die „Zwischenlösung“ Stefan Kulovits steht vor seiner zweiten Partie an der Seitenlinie: Der SK Rapid empfängt in der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga Aufsteiger Ried.

Rapid-Interimscoach Stefan Kulovits hat in der Trainingswoche nach der 0:3-Pleite beim LASK zahlreiche Impulse gesetzt und via Teambuilding versucht, das Mannschaftsgefüge zu verbessern. „Gemeinsam etwas zu machen, weg vom Platz, sich privat noch besser kennenzulernen, mal die Handys wegzulassen, sich sehr viel untereinander auszutauschen. Ich glaube, es hat jedem gut getan.“ So habe man unter anderem „Escape Rooms gemeinsam gelöst in Kleingruppen“.

Die Herausforderung war, „gemeinsam das Ganze auf Deutsch oder Englisch zu lösen“ und dass jeder Verantwortung übernimmt. „Das sind die Tugenden, die wir auf dem Platz brauchen“, erzählte Kulovits.

Rapid gegen Ried am Samstag ab 16:30 Uhr live bei Sky – streame mit Sky X!

Einige Fragezeichen für Kulovits

Entscheidend sei nach zwei Niederlagen in Folge aber, was am Samstag auf dem Platz passiere. Dort soll die neue Problemlösungskompetenz angewendet werden. Der Rapid-Coach, der künftig wieder auf mehr Ballbesitz setzt und mehr Torgefahr erzeugen lassen will, warnte vor allem vor der Rieder Stärke bei Standards. „Sie generieren da viel Gefahr, da liegt ein ganz großer Fokus drauf“, so Kulovits, der auf den erkrankten Andrija Radulovic verzichten muss.

Fragezeichen stehen hinter den angeschlagenen Ercan Kara, Jannes Horn, Bendeguz Bolla und Nikolaus Wurmbrand. Dafür trainiert der lange verletzte Tobias Börkeeiet – dem Reha-Fahrplan voraus – bereits wieder mit, ist aber noch kein Thema für Samstag.

Ried kann zu Rapid aufschließen

Ried hat als Tabellenneunter nur vier Punkte Rückstand auf die viertplatzierten Rapidler, in den jüngsten drei Spielen holte man zwei Siege. Die Innviertler dürfen sich also nicht nur aufgrund der grün-weißen Misere etwas ausrechnen. „Wenn du als SV Ried nach Hütteldorf fährst und etwas mitnehmen möchtest, musst du über 90 Minuten mit Mut und Überzeugung auftreten“, forderte Trainer Maximilian Senft.

Beim jüngsten 1:0 über den WAC durfte er sich „extrem“ freuen, „dass wir zum wiederholten Mal in dieser Saison so einen Glauben haben“, warum sollte es auch diesmal also nicht klappen? Allerdings könnte den Riedern das mögliche Fehlen des achtfachen Saison-Liga-Torschützen Kingston Mutandwa, über dessen Einsatz kurzfristig entschieden wird, einen Strich durch die Rechnung machen.

(APA) / Bild: GEPA