Angreifer Feiertag verlässt Blau-Weiß Linz

Der FC Blau-Weiß Linz gibt den Abgang von Stürmer Stefan Feiertag bekannt.

Der 23-Jährige stand seit Sommer 2023 bei den Oberösterreichern unter Vertrag. Zwischenzeitlich war der Angreifer an LKS Łódź sowie den 1. FC Saarbrücken verliehen.

Im Sommer kehrte Feiertag zu den Blau-Weißen zurück, nun schließt er sich dem polnischen Zweitligisten Wieczysta Krakau an. Dort unterzeichnet der Offensivspieler einen Einjahresvertrag plus Option auf ein weiteres Jahr.

(Red. / Blau-Weiß Linz)

Bild: GEPA