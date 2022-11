Angst vor Frankfurter Fan-Invasion? Viele leere Plätze in Lissabon

Showdown um das Achtelfinal-Ticket, doch das Stadion ist nicht einmal im Ansatz voll. Sporting Lissabon möchte eine erneute Frankfurter Fan-Invasion verhindern und verzichtet dafür auf Einnahmen im sechsstelligen Bereich.

Wie der kicker berichtet, sind über 16.000 Plätze im Lissaboner Estadio Jose Alvalade freigeblieben, Platz wäre eigentlich für 50.095. Ein hohes Fanaufkommen der Frankfurter wird es wohl nicht geben. Außerhalb des Gästebereichs können Karten ausschließlich von Vereinsmitgliedern erworben werden. Für das Spiel am Dienstag sind demnach nur 2500 Karten nach Frankfurt gewandert, die Nachfrage ist allerdings deutlich größer gewesen. Lissabon verzichtet damit auf Einnahmen im geschätzten sechsstelligen Bereich. Wie kurz vor dem Spiel bekannt wurde könnten zusätzlich 5000 SGE-Fans ins Stadion kommen.

Die Lehren aus Barcelona

Sporting hat aus den Geschehnissen von Barcelona gelernt. Dort waren am Ende über 30.000 Eintracht-Fans im Camp Nou. Von den Zuschauern getragen, gelang der SGE die Sensation und der Einzug in die nächste Runde. Am Ende gewannen die Adler den Titel und zogen erstmals in die Königsklasse ein. Dort will die Glasner-Elf wieder Geschichte schreiben und erstmals ins Achtelfinale einziehen (heute ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

(skysport.de) / Bild: Imago