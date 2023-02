„Angstgegner“ Gladbach fordert Bayern bei Sommer-Rückkehr

Tormann Yann Sommer steht mit dem FC Bayern bei seiner raschen Rückkehr nach Mönchengladbach unter besonderer Beobachtung. „Die Jungs werden besonders motiviert sein, gegen mich zu treffen“, sagte der Schweizer vor dem Antreten der Münchner bei der Borussia am Samstag (15.30 Uhr/live auf Sky Sport Bundesliga – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass). Der Tabellenführer steht unter Erfolgsdruck, soll die Spitzenposition in der deutschen Fußball-Bundesliga gewahrt bleiben.

Union Berlin liegt nur einen Zähler zurück und hat am Sonntag Schlusslicht Schalke 04 zu Gast. Dortmund liegt drei Punkte hinter den Bayern, am Sonntag geht es für den BVB zu Hause gegen den Tabellen-16. Hertha BSC. Auch der viertplatzierte SC Freiburg hat auswärts mit Bochum (15.) einen Nachzügler vor sich. RB Leipzig ist ebenfalls am Samstag in Wolfsburg im Einsatz. Frankreichs für die WM verletzt ausgefallener Teamstürmer Christopher Nkunku steht beim Fünften vor seinem Comeback. Auch der zuletzt angeschlagen ausgewechselte Konrad Laimer sowie Willi Orban, der das 1:2 gegen Union wegen der Folgen seiner Stammzellenspende verpasst hatte, sind dabei, wie Trainer Marco Rose verriet.

In Gladbach richtet sich der Fokus zunächst auf Sommer. Gerade einmal 30 Tage liegt sein spektakulärer Last-Minute-Transfer von Gladbach nach München am Spieltag zurück. Vor dem Anpfiff der Partie soll es eine offizielle Verabschiedung geben, böses Blut soll keines fließen. „Yann hat bei uns achteinhalb Jahre hervorragend performt. Es ist doch logisch, dass sich Yann und auch wir vernünftig verabschieden wollen – und auch die Fans von Yann“, sagte Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus.

In München wird Manuel Neuer spätestens nach Sommers starker Leistung beim Champions-League-Sieg in Paris mit einer spektakulären Parade gegen PSG-Star Kylian Mbappé nicht mehr vermisst. Es könnte spannend werden, wenn Neuer im Sommer nach seinem Beinbruch fit zurückkehren sollte. Die Bayern sind wahrscheinlich auch froh, dass Sommer nicht mehr im Gladbacher Tor stehen wird. Denn gegen sie hielt der Schweizer oft herausragend gut. Beim 1:1 in der Hinrunde wehrte Sommer 19 Torschüsse seiner heutigen Kollegen ab.

Nagelsmann: “Er ist keine 18 mehr“

Die in der Tabelle derzeit auf Rang zehn zu findenden „Fohlen“ wollen dennoch ein Bayern-Schreck bleiben. „Ich glaube schon, dass wir mittlerweile so ein Angstgegner für sie sind“, sagte der deutsche Nationalspieler Jonas Hofmann nach zahlreichen Erfolgen in der jüngeren Vergangenheit wie beim 5:0 im DFB-Pokal 2021. Borussia-Trainer war damals noch Adi Hütter. Aus der aktuellen Mannschaft hat Hannes Wolf einen Platz in der Startelf inne, Stefan Lainer war zuletzt Ersatz.

Die Münchner wollen den Elan aus Paris mitgenommen haben, auch wenn es personell Fragezeichen gibt. So ist der angeschlagene Torschütze Kingsley Coman fraglich. Trainer Julian Nagelsmann meinte über die schlechte Bilanz gegen den Gegner: „Ein Grund ist, wenn man ständig darüber spricht, wie schwierig es dort ist. Ich habe auf dem Plakat drüber geschrieben: auch da san mia mia. Das ist ein ganz guter Slogan, mit dem wir mal da hinfahren sollten.“

Thema war in Deutschlands Bundesliga auch der Tod des früheren Stabhochspringers Tim Lobinger. Er war von 2012 bis 2016 Athletiktrainer bei Leipzig. „Wir sind alle sehr traurig und betroffen“, sagte RB-Trainer Rose. Seine Elf wird mit Trauerflor einlaufen.

Dortmund spielt gegen die Hertha in schwarzen Sondertrikots, die anschließend versteigert werden sollen. Die Einnahmen der Versteigerung sollen den Opfern des Erdbebens in der Türkei und Syrien zugutekommen. Das Trikot mit Kohlemuster und Flock in Stahloptik soll an die Geschichte der Stadt Dortmund erinnern.

