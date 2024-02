In der 19. Runde der ADMIRAL Bundesliga nimmt der LASK gegen Hartberg den ersten Sieg im neuen Jahr fest ins Visier. Die Reise führt die drittplatzierten Athletiker am Sonntag (ab 13:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) allerdings zu „Angstgegner“ Hartberg, der mit einem „Dreier“ sogar bis auf einen Punkt an die Linzer herankommen könnte. Trainer Thomas Sageder erwartet einen „starken Gegner“, der seinerseits den Frühlings-Fehlstart vergessen machen und an seinen goldenen Herbst anknüpfen will.

Bei der Wiener Austria ließ Hartberg am vergangenen Wochenende vieles vermissen, die 1:3-Niederlage war offensiver Ineffizienz ebenso geschuldet wie defensiven Geschenken an die Gastgeber. Noch einmal wollen es die Oststeirer, die ihre bisher beste Oberhaussaison spielen, aber nicht „selbst aus der Hand geben“, wie Trainer Markus Schopp betonte. Gerade gegen den Ball müsse man „einfach noch entschlossener und klarer in den Zweikämpfen sein“. Wenig überraschen stand das Thema in den vergangenen Tagen bei Schopp und seinem Team ganz oben.

Hartberg mit komfortablem Vorsprung auf Platz sieben

Der Vorsprung der Hartberger (29) auf die die untere Tabellenhälfte ist zwar leicht geschmolzen, beträgt aber immer noch fünf Punkte. „Wir wissen, dass es von hinten Stress gibt, aber damit müssen wir umgehen“, stellte Schopp klar. Der viertplatzierte TSV ist im Infight mit Austria Klagenfurt, Rapid (je 27), Austria Wien (24) und dem WAC (23) nach wie vor Topkandidat auf einen Platz in der Meistergruppe. Mittelfeldstütze Ousmane Diakite, der gegen die Austria noch fehlte, könnte diesmal wieder mit an Bord sein.

Wähnten gegen Violett noch viele die Hartberger in der Favoritenrolle, so fällt dieser Part nun dem LASK zu. Auch wenn die jüngere Bilanz der Linzer gegen die Steirer alles andere als klar ist. Die vergangenen neun Spiele in Folge blieb man bei sechs Remis ohne Sieg, im Herbst gab es auf der Gugl ein 0:0. Die Schopp-Elf lieferte dabei eine gute Leistung ab, hatte beim verschossenen Elfmeter von Robert Zulj (55.) und einer höchst engagierten LASK-Schlussphase aber auch Glück.

LASK-Coach Sageder: „Dürfen dem Gegner keine Räume geben“

„Mit Hartberg wartet ein starker Gegner auf uns, das haben wir schon im Hinspiel gesehen“, sagte denn auch LASK-Coach Sageder. „Sie haben eine klare Idee, finden mit Ball immer wieder gute spielerische Lösungen“, lobte der 40-Jährige, dessen Truppe zuletzt erst durch das Last-Minute-Tor Zuljs ein verdientes Heim-2:2 gegen Austria Klagenfurt rettete. „Ich bin überzeugt, dass wir über die nötige Qualität verfügen, um in Hartberg drei Punkte mitnehmen zu können.“

Das Rezept ist für Sageder, in dessen Kader mit Sascha Horvath, Florian Flecker, Ivan Ljubic und Felix Luckeneder vier Ex-Hartberger stehen, klar. „Wir dürfen dem Gegner keine Räume geben, müssen gut und intensiv gegen den Ball arbeiten und die nötige Effizienz an den Tag legen.“ Im Hinblick auf die Liga-Torschützenliste ist die Partie jedenfalls ein Gipfeltreffen. TSV-Goalgetter Maximilian Entrup und Zulj führen das Klassement gemeinsam mit Klagenfurts Sinan Karweina mit je neun Toren an.

