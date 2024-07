Anhaltende Beschwerden – Knie-OP bei Baumgartner

Christoph Baumgartner wird die am Sonntag beginnende US-Tournee von RB Leipzig versäumen. Wie der deutsche Bundesligist am Samstag vermeldete, musste sich der ÖFB-Teamspieler am Freitag in Hamburg „aufgrund anhaltender Kniebeschwerden einem kleineren Eingriff im rechten Knie“ unterziehen. Er werde Cheftrainer Marco Rose aber zeitnah zur Verfügung stehen, hieß es weiter.

Nicolas Seiwald reist mit den Leipzigern nach Übersee, der an einem Kreuzbandriss laborierende Xaver Schlager absolviert weiterhin seine Reha.

(APA)/Beitragsbild: Imago