Ankick ist zurück: Starte jetzt in die Saison 2024/2025!

Das Warten hat ein Ende: Ankick – der Sky Sport Austria Fußballmanager startet in die Saison 2024/25!

Der Transfermarkt ist ab sofort eröffnet, deine Anfangskader hast du bereits zugelost bekommen. Viel Erfolg bei deinen ersten Transfers der Saison und viel Spaß beim Ausprobieren der neuen Features!

Ankick jetzt im App Store oder im Google Play Store kostenlos herunterladen!

DAS ALLES IST NEU:

Wir waren diesen Sommer eifrig mit der Weiterentwicklung unseres Fußballmanagers beschäftigt. Dabei haben wir auch viel Feedback der Sky-Community einfließen lassen. Danke an alle, denen das Ankick-Spielerlebnis genau so am Herzen liegt, wie uns.

Tauschgeschäfte: Ab sofort kannst du direkt bei anderen User:Innen um einen Spielertausch anfragen . Du kannst in diese Deals bis zu drei Spieler und/oder eine Geldsumme aufnehmen. Dabei muss ein ausgeglichener Gegenwert (90%) auf beiden Seiten erzielt werden.



5er-Kette: Die 5er-Kette ist ein brandneues Minigame, in dem du dein Fußballwissen gegen die gesamte Sky-Community beweisen musst. Jede Runde bekommst du eine Frage gestellt (z.B. „Wer hat die meisten Ballkontakte?“) und musst fünf ausgewählte Spieler in die beste Reihenfolge bringen. Je näher du dem tatsächlichen Geschehen in der Bundesliga kommst, desto mehr Punkte erhältst du. Wie gut du dich schlägst, kannst du jederzeit in einer globalen Rangliste nachsehen.



Individualisierung: Du kannst Dir ab sofort ein Vereinswappen für Dein Profilbild zusammenstellen. Wähle außerdem den Untergrund Deines Heimstadions aus und spiele z.B. auf Sand, Hartplatz, oder Kunstrasen.



Emote-Bar: Reagiere auf aktuelle Spielereignisse, indem Du Deinem Gegenüber Emotes schickst.