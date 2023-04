Anreise, Parkplätze, Sperren: ÖFB veröffentlicht Fan-Infos zu Cup-Finale

via

Das Cup-Finale zwischen dem SK Rapid Wien und dem SK Sturm Graz wirft bereits seinen Schatten voraus – am Sonntag duellieren sich beide Teams im restlos ausverkauften Klagenfurter Stadion um den nationalen Pokaltitel. Nun hat der ÖFB als ausrichtender Verband wichtige Informationen für alle Fans veröffentlicht.

So teilt der Verband Informationen zur Anreise, der Parkplatzssituation vor Ort ebenso wie etwaige Straßensperren mit. Außerdem wird ein Shuttle-Service zur Verfügung gestellt, ebenso sind diverse Anreiseoptionen der Vereine vorhanden.

Die wichtigsten Informationen des ÖFB im Überblick:

Allgemeine Hinweise:

Der Stadioneinlass beginnt um 18.30 Uhr. Bitte kommen Sie RECHTZEITIG zum Stadion bzw. den Eingängen, da Sicherheitskontrollen durchgeführt werden und dies einige Zeit in Anspruch nimmt!

Stadionzutritt:

Bitte bringen Sie ihr AUSGEDRUCKTES print@home Ticket zum Eingang mit – Tickets am Handy können nicht gelesen werden! Notfalls kann ihr Ticket bei einer Service-Kassa ausgedruckt werden. Die Service-Kassen im Bereich Süd sowie Nord/West öffnen am Spieltag um 17.30 Uhr. ACHTUNG: Das Spiel ist ausverkauft. Am Matchtag können keine Karten mehr erworben werden.

An- und Abfahrtskonzept für Fans des SK Rapid



Es wird eindringlich empfohlen, dass die Fans des SK Rapid Wien über die S36 anreisen und die Autobahnabfahrt Klagenfurt WEST zur Abfahrt Klagenfurt Minimundus nutzen! Bei der Abfahrt Minimundus/Villacher Straße findet der Treffpunkt der Rapid Fans für den Fanmarsch zum Stadion statt. Hier gibt es auch Sanitäranlagen und eine gastronomische Verpflegung.

ACHTUNG: Aufgrund einer Veranstaltung ist von 9-16 Uhr der Südring (ab der Villacher Straße bis zur Südufer Straße) gesperrt.

Fanbusse mit Parkkarte – Anreise bis 16:00 Uhr:

Die Fanbusse biegen

• von der Autobahn kommend in die Villacher Straße ein,

• halten auf Höhe Minimundus und lassen jene Fans, welche am Corteo teilnehmen wollen, aussteigen und

• fahren dann zum Schotterparkplatz Süd beim Stadion (Villacher Straße – Rosentaler Straße – Südring).

Fanbusse mit Parkkarte – Anreise ab 16:00 Uhr:

Die Busse fahren direkt in den Südring und halten nach der Kreuzung bei der Villacher Straße an. Die am Corteo teilnehmenden Fans können dort aussteigen und der Bus fährt direkt weiter zum Schotterparkplatz Süd beim Stadion.

PKW – Anreise bis 16.00 Uhr:

Für PKW-Lenker, die ihr Fahrzeug im Bereich des Treffpunktes für den Corteo abstellen möchten, stehen die Park & RideParkplätze Minimundus sowie je nach Verfügbarkeit die Parkplätze direkt bei Minimundus und Strandbad zur Verfügung. Die mit der Eisenbahn ankommenden Fans treffen ebenfalls direkt beim Treffpunkt für den Corteo ein.

PKW-Lenker, die ihr Fahrzeug im Bereich des Stadions abstellen möchten, fahren über die Villacher Straße – Rosentaler Straße – Südring zum Stadion, dort stehen in der Nebenfahrbahn des Südrings PKW-Parkplätze zur Verfügung (Schotterparkplatz nach Verfügbarkeit).

PKW – Anreise ab 16.00 Uhr:

Für PKW-Lenker, die ihr Fahrzeug im Bereich des Treffpunktes für den Corteo abstellen möchten, stehen die Park & RideParkplätze Minimundus sowie je nach Verfügbarkeit die Parkplätze direkt bei Minimundus und Strandbad zur Verfügung. Ab 16 Uhr ist die Zufahrt zum Stadion direkt über den Südring möglich. Zwischen Minimundus und Stadion können 500 Gratisparkplätze beim Lakeside (links abbiegen vom Südring) genutzt werden bzw. nach Verfügbarkeit die Parkplätze direkt beim Stadion.

Der ÖFB ersucht Fans des SK Rapid sich im Südbereich des Stadions einzufinden, dort befinden sich alle Eingänge für Rapid Fans. Eingänge für die Südtribüne & Westtribüne befinden sich auf der Rampe. Unterhalb der Südtribüne befindet sich ein weiterer Eingang für die Südtribüne. Der Eingang für die Osttribüne befindet sich ebenfalls im Süd/Osten, direkt hinter dem Eingang

für die Südtribüne.

Shuttle-Dienst für den Sonderzug der Westbahn:

Nach dem Spiel werden im Bereich der Rampe/Verlängerung Siebenhügelstraße Shuttle-Busse warten, die direkt zum Bahnhof Klagenfurt West fahren.

An- und Abfahrtskonzept für Fans des SK Puntigamer Sturm Graz

Es wird eindringlich empfohlen, dass die Fans des SK Puntigamer Sturm über die A2 anreisen und die Autobahnabfahrt

Klagenfurt OST nutzen!

ACHTUNG: Aufgrund einer Veranstaltung ist von 9-16 Uhr der Südring (ab der Villacher Straße bis zur Südufer Straße) gesperrt.

Fanbusse:

Die Busse mit den Fans des SK Sturm Graz biegen vom Südring kommend in die Rosentaler Straße und dann links in die Maximilianstraße ein und werden von der Siebenhügelstraße beginnend (Kreuzung Maria-Platzer-Straße) seitlich abgestellt. Die ankommenden Busse fahren bis zum letzten eingeparkten Bus vor und parken direkt dahinter ein. Die genaue Einweisung erfolgt durch die Polizei.

Die Besucher nehmen anschließend den Fußweg zum Stadion. Dort treffen sie direkt in ihrem Fanbereich ein. Nach dem Spiel ist die gleiche Wegeführung zurück zu den Bussen.

Strecke:

• Klagenfurt Ost Richtung Klagenfurt

• Völkermarkter Straße bis zum Südring (Kreuzung Cinecity, Kika)

• Südring bis zur Rosentaler Straße

• Rosentaler Straße – Maximilianstraße

Sind alle Parkmöglichkeiten in der Siebenhügelstraße und in der Maximilianstraße (ca. 70 Busparkplätze) ausgeschöpft, werden die weiteren Busse auf dem Parkplatz P3 im Messegelände abgestellt. Bei der Zufahrt erhalten die Busfahrer ein Ausfahrticket.

Strecke:

• Klagenfurt Ost Richtung Klagenfurt

• Völkermarkter Straße bis zum Südring (Kreuzung Cinecity, Kika)

• Südring bis zur Rosentaler Straße

• Rosentaler Straße – Florian Gröger Straße (Messegelände)

Der Shuttledienst wird ab 16 Uhr bei der Haltestelle Florian-Gröger-Straße zur Verfügung stehen und die Besucher zum Stadion bringen. Nach dem Spiel wird ein Shuttle-Dienst für die Rückreise zum Messegelände ab Haltestelle Zaungasse bereitstehen.

PKW-Parkplätze:

Für PKW stehen die restlichen Parkplätze auf dem Messeparkplatz, dem Parkhaus am Messegelände und dem 2. Messeparkplatz zur Verfügung. Außerdem stehen in den Seitenstraßen weitere Parkplätze zur Verfügung – keine Kurzparkzone.

Die Zufahrt zum Parkhaus P2 erfolgt über die Rosentaler Straße/Ausstellungs-/Valentin-Leitgeb-Straße. Der Tagestarif für das Parkhaus Messegelände beträgt EUR 6,60 die Zufahrt zum P1 erfolgt über die St. Ruprechter Straße.

Shuttlebusse:

Vom Parkplatz Messe (Haltestelle Florian-Gröger-Straße) fahren ab 16:00 Uhr Shuttlebusse direkt zum Stadion (Haltestelle Zaungasse) bzw. auf dem gleichen Weg nach dem Spiel vom Stadion zur Messe.

Der ÖFB ersucht Fans des SK Puntigamer Sturm Graz sich im Nordbereich des Stadions/Siebenhügelstraße einzufinden, dort finden sich alle Eingänge für Sturm Fans. Für die Nordtribüne stehen die Eingänge Nord und der Gästeeingang zur Verfügung. Der Eingang für die Osttribüne befindet sich ebenfalls im Nord/Osten im Bereich des Fandorfes.

Weitere Fan-Informationen

Verbotene Gegenstände im Stadion:

Sämtliche pyrotechnische Gegenstände, Stockschirme (Knirpse sind erlaubt), PET-Flaschen, Dosen, Thermosgefäße und Thermoskannen etc. können NICHT ins Stadion mitgenommen werden, ebenso „Selfie-Sticks“. Kleine Rucksäcke oder Taschen können grundsätzlich in das Stadion mitgenommen werden, wir ersuchen Sie aber so wenig wie möglich mitzunehmen (v.a. Taschenkontrollen benötigen viel Zeit).

Fanbereiche im und um das Stadion:

Der Nordbereich des Stadions, v.a. der Bereich rund um die Siebenhügelstraße hinter der Nordtribüne steht dem SK Puntigamer Sturm Graz zur Verfügung, hier können sich die Fans vor Stadionöffnung treffen. Es stehen die Eingänge für die Nordtribüne (Nord und Gästeeingang) sowie Osttribüne zur Verfügung. Ab 13.00 Uhr wird die Gastronomie im Außenbereich geöffnet sein.

Der Südbereich des Stadions ist den Fans des SK Rapid zugewiesen, hier befinden sich die Parkplätze und Eingänge (Südtribüne, Osttribüne und Westtribüne) zum Stadion.

Fans mit Tickets für die Westtribüne finden ihren Eingang auf der „Rampe“, bitte hier zu berücksichtigen, dass vor allem ab Stadionöffnung sehr großer Zulauf auf der Rampe sein wird, da hier auch ein Eingang für die Südtribüne ist. Es wird empfohlen hier den Einlass des Fanmarsches des SK Rapid abzuwarten und erst gegen 19.00 Uhr den Eingang zu nutzen. Im Bereich der Südtribüne befinden sich auch Sanitäranlagen und ein Kiosk.

Behindertenparkplätze:

Stehen in der Garage direkt unter dem Stadion zur Verfügung – die Zufahrt ist gegen Vorweis eines gültigen Par. 29b StVO Ausweises möglich.

Autofreier Tag/Wörthersee:

Aufgrund einer Veranstaltung ist von 9-16 Uhr der Südring (ab der Villacher Straße bis zur Südufer Straße) gesperrt. Die jeweiligen Zufahrtsrouten bis 16 Uhr finden Sie im beiliegenden PDF.

