Anreise von Titelverteidige nach Leipzig verzögert sich

Angekündigte Sturmböen wirbeln die Anreise von Champions-League-Sieger Manchester City nach Leipzig durcheinander. Wegen der Witterungsbedingungen verschiebt sich der Flug des englischen Meisters vor der Königsklassen-Partie am Mittwoch (ab 21 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) bei DFB-Pokalsieger RB Leipzig.

Dementsprechend fällt am Dienstag auch die für 18.45 Uhr in der Red Bull Arena angesetzte Pressekonferenz mit Teammanager Pep Guardiola aus. Die Medienrunde findet stattdessen um 16 Uhr deutscher Zeit in Manchester statt. Das Abschlusstraining der Skyblues war zuvor schon in England abgehalten worden.

(SID) / Bild: Imago