Anschlag in Wien: Salzburg in CL gegen Bayern mit Trauerflor

Red Bull Salzburg wird der Opfer des Terroranschlags in Wien beim Champions-League-Heimspiel gegen Bayern München am (heutigen) Dienstagabend (ab 20 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – mit dem Sky X-Traumpass kannst du das Spiel & das gesamte Sportangebot von Sky bereits ab 10 Euro pro Monat streamen) mit einer Schweigeminute gedenken und auf den Dressen Trauerflor tragen. Das gab der Fußball-Serienmeister am Vormittag gegenüber der APA bekannt.

Von erhöhten Sicherheitsvorkehrungen in und um das Stadion, in dem wegen Corona keine Zuschauer erlaubt sind, war vorerst nicht die Rede. Die Salzburger Polizei kündigte indes erhöhte Präsenz vor allem auf öffentlichen Plätzen, Verkehrsknotenpunkten, der Salzburger Altstadt sowie öffentlichen und religiöse Einrichtungen an.

