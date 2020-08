Ansehnliche Leistung! WAC muss sich im Test gegen Ajax geschlagen geben

via

Der Wolfsberger AC hat sich in einem Testspiel Ajax Amsterdam geschlagen geben müssen. Der Dritte der abgelaufenen Saison der tipico Bundesliga unterlag am Dienstag in Saalfelden durch Tore von Quincy Promes (3.) und Ryan Gravenberch (53.) 0:2 (0:1) gegen den Topclub aus der niederländischen Eredivisie.

Beim Europa-League-Starter aus dem Lavanttal kamen die beiden Neuzugänge Eliel Peretz und Matthäus Taferner von Beginn an zum Einsatz. Sie nahmen in der Mittelfeld-Raute die Positionen rechts beziehungsweise links außen ein. Als Linksverteidiger agierte Jonathan Scherzer, der von der Admira nach Kärnten gewechselt ist. In der zweiten Hälfte nahm Trainer Ferdinand Feldhofer einige Wechsel vor.

Weiter nicht dabei war Shon Weissman. Der israelische Bundesliga-Torschützenkönig der vergangenen Saison ist wegen der Geburt seines ersten Kindes freigestellt und trainiert seit Anfang August nicht mit der Mannschaft. Dem Vernehmen nach will der 24-Jährige den Verein verlassen, der WAC soll bereits intensiv mit der Suche nach möglichen Nachfolgern beschäftigt sein.

Die SV Ried hat am Dienstag ebenfalls ein Testspiel absolviert: Gegen Wacker Burghausen (GER) feierte der Aufsteiger einen 5:1-Erfolg.

Ried-Tore: S. Nutz (27.), Wießmeier (51., 70.), Reifeltshammer (80.), Seiwald (83.)

