Anton Pfeffer über Admira-Sieg: „Da ist Power dahinter, da will man jeden Zentimeter beackern“

spusu SKN St. Pölten verliert 0:1 gegen FC Flyeralarm Admira. Die Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

spusu SKN St. Pölten – FC Flyeralarm Admira 0:1 (0:1)

Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

Robert Ibertsberger (Trainer spusu SKN St. Pölten):

…über das Spiel: „Wir haben zu wenig Chancen selbst kreiert. So muss man Admira gratulieren, dass sie verdient den Sieg eingefahren haben. Wir haben heute gesehen, dass wir gegen tiefstehende Gegner unsere Probleme haben und schlampig mit unserem Passspiel umgehen. Dann verlierst du die Bälle. In der zweiten Halbzeit war es gegen einen sehr tief stehenden Gegner schwieriger, was der Admira in die Karten gespielt hat. Jetzt wissen wir in welche Richtung es geht und es heißt ganz klar, die Ärmel hochzukrempeln. Wir sind dort drinnen, wo wir nicht sein wollten.“

…zur Trainerfrage: „Generell muss man immer nach solche Spielen darüber sprechen. Ich gehe auf Gespräche natürlich offen zu und wir müssen besprechen, wie wir in die nächsten Runden hineingehen müssen.“

Damir Buric (Trainer FC Flyeralarm Admira):

…über das Spiel: „Es war spannend, wenn man sieht, was es bedeutet für eine Mannschaft wie uns, dass wir die drei Punkte nach Hause fahren. Es war ein richtig spannendes Spiel. Die Art und Weise wie die Mannschaft gespielt hat, war gut und wir hatten Torchancen, auf denen du eine Führung aufbauen kannst. Es hat uns gehemmt, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht den Pass spielen wie normal. Es freut mich, dass die Mannschaft wieder gewonnen und wieder zu Null gespielt hat. Wir haben einiges verändert und das hat richtig gutgetan und wir haben dann wieder Zugriff aufs Spiel bekommen. Wir freuen uns aufs nächste Spiel.“

Sebastian Bauer (FC Flyeralarm Admira):

…über das Spiel: „Wir waren sehr präsent in den Zweikämpfen, haben ein Tor gemacht, sind hinten stabil gestanden und haben nichts zugelassen – so haben wir den Sieg mitgenommen.“

…über sein ersten Bundesliga-Tor: „So besonders war der Sieg nicht, auch, wenn es das erste Tor war. Hauptsache wir haben die drei Punkte. Wir brauchen jeden Punkt, jeden Sieg. Jetzt haben wir damit begonnen und so wollen wir weitermachen.“

Anton Pfeffer (Sky Experte):

…über die Leistungen der beiden Mannschaften: „Admira hat heute überrascht. Noch überraschender war das Auftreten von den St. Pöltnern, weil ich mir nicht sicher bin, ob jeder weiß, worum es da genau geht. Den Eindruck habe ich nicht. Bei Admira hat man gesehen, da ist Power dahinter, da will man jeden Zentimeter beackern. Das ist bei St. Pölten nicht der Fall. Es schaut so aus wie: ‚Schauen wir, ob wir die Partie gewinnen. Wenn wir nicht gewinnen, ist es auch gut.‘“

…über den Rückzug von Felix Magath aus seiner Tätigkeit bei FC Admira: „Es hat mich nicht überrascht, weil ich meine, dass Magath mit anderen Erwartungen in die Südstadt gekommen ist und letztlich gesehen hat, dass er nicht allzu viel erreichen kann.“

Walter Kogler (Sky Experte):

…zur Leistung von SKN St. Pölten: „Ich habe den Eindruck, sie haben Angst zu verlieren. Sie haben kein Selbstvertrauen und auch keine Leichtigkeit, Fußball zu spielen. In der Defensive und Offensive passt wenig zusammen. Deswegen läuft nichts von alleine, nicht wie am Schnürchen. Vom Formtief zu sprechen, dafür sind schon zu viele Spiele gespielt, die erfolglos waren. Man müsste die Mannschaft wieder einmal komplett neu aufsetzen.“

…über den Rückzug von Felix Magath aus seiner Tätigkeit bei FC Admira: „Bei Admira hat sich sehr viel getan. Letztes Jahr sind sie dem Abstieg entronnen, dann wurde die Mannschaft komplett erneuert, aber man hat gesehen, dass mit den Neuzugängen nicht viel auszurichten war. Man ist hinter den Erwartungen geblieben. Das bringt natürlich Unruhe. Auch nach der Winterpause ist man hinter den Erwartungen zurückgeblieben und man krebst ganz hinten herum.“

…über Franz Wohlfahrt: „Franz Wohlfahrt hat sicher mehr Mitspracherecht als vorher. Es wird an ihm liegen, das Umfeld so zu steuern, sodass die Admira auch dieses Jahr wieder überleben kann.“

…über Damir Buric: „Ich glaube, dass er einer ist, der sehr wohl etwas richten beim Verien. Er kennt den Verein und die Spieler. In der zweiten Hälfte gegen Salzburg hat man den Meister gefordert.“