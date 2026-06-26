Antonelli mit erster Bestzeit in Spielberg

WM-Leader Kimi Antonelli hat im ersten freien Training zum Großen Preis von Österreich knapp vor seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell die Bestzeit aufgestellt.

Der 19-jährige Italiener war am Freitag auf dem Red Bull Ring in Spielberg vier Hundertstel schneller als der Brite, Dritter wurde McLaren-Pilot Oscar Piastri (+0,117 Sek.). Max Verstappen drehte im Red Bull nach anfänglichen Schwierigkeiten die viertschnellste Runde (+0,281) in der ersten Session des Tages.

Barcelona-Sieger Lewis Hamilton kam im Ferrari bei warmen Temperaturen von 31 Grad (Luft) und 51 Grad Celsius (Strecke) noch nicht perfekt zurecht und wurde Fünfter (+0,665). Am Freitag steht noch eine zweite Trainingseinheit (17.00 Uhr) auf dem Programm. Der Grand Prix in der Steiermark steigt am Sonntag (15.00 Uhr live auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X), wegen prognostizierter Temperaturen von bis zu 36 Grad wurde vom Automobil-Weltverband FIA am Donnerstag eine Hitzewarnung ausgesprochen.

Probleme bei Verstappen

Verstappen hatte zu Beginn der ersten Trainingseinheit des Red-Bull-Heimrennens mit Kupplungsproblemen zu kämpfen. Der Niederländer blieb zweimal mit seinem Boliden in der Boxengasse liegen und musste von seinen Mechanikern wieder zurückgeschoben werden. McLaren-Pilot Lando Norris (7.) konnte wegen eines Hydraulik-Lecks erst eine Viertelstunde vor Ende der einstündigen Einheit auf die Strecke. Zudem waren einige Nachwuchsfahrer im Einsatz. Bei den Topteams fuhr einzig bei Ferrari eine Nachwuchshoffnung, der Schwede Dino Beganovic ersetzte Charles Leclerc und wurde Neunter.