Antonio Van Wyk erzielt das Tor der 9. Runde
Antonio Van Wyk hat das Tor der 9. Runde in der ADMIRAL Bundesliga erzielt!
Der 23-jährige Offensivspieler aus Südafrika traf am vergangenen Wochenende beim Heimsieg der SV Ried gegen die WSG Tirol in der 80. Minute zum 2:0-Endstand, es war sein erstes Tor in der Bundesliga.
Van Wyk setzte sich im User-Voting mit rund 49 Prozent der Stimmen vor Soumaila Diabate (Red Bull Salzburg), Elias Havel (TSV Hartberg) und Donis Avdijaj (Wolfsberger AC) durch.
