Antwerpen-Überraschungssieg gegen Tottenham – Grillitsch & Baumgartner treffen bei Hoffenheim-Erfolg

Die österreichischen Legionäre Florian Grillitsch, Stefan Posch und Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim) sowie Christian Fuchs (Leicester City) sind mit ihren Clubs in der Fußball-Europa-League nach zwei Runden weiter makellos.

Grillitsch (zum 2:0) und Baumgartner (zum 4:1) trafen am Donnerstag bei Hoffenheims 4:1 (1:0)-Sieg bei KAA Gent. Leicester gewann bei AEK Athen 2:1 (2:0), der ehemalige ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs wurde in der Pause ausgetauscht.

Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß nahm im Vergleich zum 1:1 am Sonntag bei Werder Bremen gleich fünf Änderungen vor. Wieder dabei war auch Grillitsch, der wegen der Geburt seiner Tochter gefehlt hatte. Posch stand ebenfalls in der Startelf und verschuldete früh einen Elfmeter, Torhüter Oliver Baumann parierte aber den Schuss von Roman Jarentschuk (14.).

Auf der Gegenseite machte es Ishak Belfodil besser, er brachte Hoffenheim per Elfmeter in Führung (36.). Grillitsch sorgte für die klar dominierenden Gäste für das beruhigende zweite Tor (52.) und machte in der 78. Minute für Baumgartner Platz, der in der 94. den Endstand fixierte. Hoffenheim führt die Tabelle der Gruppe L mit sechs Punkten an.

Leicester siegte dank Treffer von Jamie Vardy (18./Elfmeter) und Hamza Choudhury (39.) bei einem Gegentreffer von Muamer Tankovic (49.) und liegt in der Gruppe G ex aequo mit Braga (2:1 in bei Luhansk) an der Spitze.

LASK-Gegner Antwerpen überrascht gegen Tottenham

Schwedens Fußball-Altstar Zlatan Ibrahimovic hat mit dem italienischen Traditionsklub AC Mailand den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel in der Europa League gefeiert. LASK-Gruppengegner Jose Mourinho erlitt dagegen mit Tottenham Hotspur einen unerwarteten Rückschlag. Die Engländer verloren 0:1 (0:1) beim belgischen Außenseiter Royal Antwerpen. Milan setzte sich mit 3:0 (1:0) gegen Sparta Prag durch, obwohl Ibrahimovic einen Elfmeter verschoss. Zum Milan-Führungstreffer durch Brahim Diaz (24.) leistete der 39-Jährige zunächst die Vorarbeit. Dann holte der Schwede einen Foulelfmeter heraus, schoss den Ball aber an die Oberkante der Latte (37.). Für die Entscheidung sorgte Rafael Leao (57.), der zur zweiten Halbzeit für Ibrahimovic eingewechselt worden war. Zudem traf Diogo Dalot (66.). Mourinho sah einen folgenschweren Ballverlust von Ben Davies in der eigenen Hälfte, der zum Rückstand durch Lior Rafaelov (29.) führte. Die Spurs, die mit einem 3:0 gegen die Oberösterreicher gestartet waren, fanden gegen die kompakt verteidigenden Belgier kein Rezept.

(APA).

Beitragsbild: Getty Images.