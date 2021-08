Anwalt reicht Beschwerde ein: Platzt Messi-Wechsel zu PSG?

Ein spanischer Anwalt versucht den bevorstehenden Wechsel von Lionel Messi zu Paris St. Germain noch zu stoppen. Das berichtet die Marca. Demnach habe Dr. Juan Branco, der die Interessen der Mitglieder des FC Barcelona vertrete, eine Beschwerde beim Berufungsgericht von Paris eingereicht.

Der Grund: PSG stünde mit Blick auf das Financial Fair Play der UEFA noch schlechter da als die Katalanen, beteuert Dr. Branco. ”Das Einnahmen-Ausgaben-Verhältnis von PSG ist in Bezug auf das Financial Fair Play deutlich schlechter als das vom FC Barcelona. In der Saison 2019/20 lag das Verhältnis zwischen Gehältern und Einnahmen der Pariser bei 99 Prozent, während das von Barca 54 Prozent betrug”, heißt es in der Meldung.

Ob der Anwalt damit wirklich den Transfer verhindern kann, ist äußerst fragwürdig.

