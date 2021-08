Aranson, Solet & Adeyemi: Die Youngsters im Fokus

via

via Sky Sport Austria

Der FC Salzburg geht heute Abend um 21:00 Uhr in das Rückspiel gegen Bröndby IF (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel live mit dem SkyX-Traumpass) im UEFA Champions League-Playoff. Ein 2:1 aus dem Hinspiel gilt es zu verwalten, um den dritten Einzug in die Gruppenphase zu fixieren.

Die aufstrebenden Youngsters sollen heute ihren Beitrag leisten – Brenden Aaronson, Karim Adeyemi und Oumar Solet haben im Hinspiel schon mit starken Leistungen aufgezeigt.

