Arase-Wechsel zu Thalhammer-Klub fix

Für Kelvin Arase geht das Fußballjahr 2023 in Belgien weiter. Der 24-Jährige wechselt leihweise vom deutschen Zweitligisten Karlsruher SC zum belgischen Erstligisten KV Oostende und unterschreibt bis Sommer 2023 mit Kaufoption.

Arase wechselte erst im Sommer 2022 von Rapid nach Karlsruhe und unterschrieb dort einen Vertrag bis 2025, konnte sich dort jedoch nicht durchsetzen. In Karlsruhe verspricht man sich vom Leihgeschäft einen „Kelvin, der mit viel Selbstvertrauen zurückkommt“.

Die Verantwortlichen von KV Oostende loben die Kreativität und Schnelligkeit des 24-Jährigen. „Kelvin ist ein blitzschneller, dribbelstarker rechter Außenspieler. Er kann unserer Auswahl ein Plus an Kreativität verleihen“, so Oostende-Präsident Gauthier Ganaye. Der Trainer der Belgier ist kein Unbekannter für Arase, dort trifft er auf Ex-LASK-Coach Dominik Thalhammer.

