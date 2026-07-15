Argentinien folgt Spanien ins Finale! Der Spielplan der K.o.-Phase
Die WM 2026 ist in der Entscheidungsphase: Sky Sport Austria gibt im Spielplan einen Überblick über alle Duelle, Ergebnisse und Termine bis zum Finale. Alle Beginnzeiten sind in MESZ angegeben.
Der aktualisierte Turnierbaum zeigt den kompletten Weg der Teams in Richtung Endspiel!
Spiel um Platz 3 und Finale der WM 2026
Das Spiel um Platz drei zwischen England und Frankreich steigt am Samstag, 18. Juli, um 23:00 Uhr (MESZ). Das große Finale zwischen Spanien und Argentinien wird einen Tag später, am Sonntag, 19. Juli, ebenfalls um 23:00 Uhr (MESZ), in New Jersey ausgetragen.
Dienstag, 14. Juli 2026
Frankreich – Spanien 0:2
Mittwoch, 15. Juli 2026
England – Argentinien 1:2
Spiel um Platz 3
Samstag, 18. Juli 2026
Frankreich – England, 23.00 Uhr in Miami
Finale
Sonntag, 19. Juli 2026
Spanien – Argentinien, 21.00 Uhr in New Jersey
WM 2026 K.o.-Phase Spielplan: Alle Duelle im Überblick
Sechzehntelfinale der WM 2026
Montag, 29. Juni 2026
Brasilien – Japan 2:1
Deutschland – Paraguay 3:4 n.E.
Dienstag, 30. Juni 2026
Niederlande – Marokko 3:4 n.E.
Elfenbeinküste – Norwegen 1:2
Frankreich – Schweden 3:0
Mittwoch, 1. Juli 2026
Mexiko – Ecuador 2:0
England – DR Kongo 2:1
Belgien – Senegal 3:2 n.V.
Donnerstag, 2. Juli 2026
USA – Bosnien-Herzegowina 2:0
Spanien – Österreich 3:0
Freitag, 3. Juli 2026
Portugal – Kroatien 2:1
Schweiz – Algerien 2:0
Australien – Ägypten 2:4 n.E.
Samstag, 4. Juli 2026
Argentinien – Kap Verde 3:2 n.V.
Kolumbien – Ghana 1:0
Aktuelle WM 2026 Videos
HIGHLIGHTS | England – Argentinien 1:2 | WM 2026
HIGHLIGHTS | Frankreich – Spanien 0:2 | WM 2026
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Achtelfinale der WM 2026
Samstag, 4. Juli 2026
Kanada – Marokko 0:3
Paraguay – Frankreich 0:1
Sonntag, 5. Juli 2026
Brasilien – Norwegen 1:2
Montag, 6. Juli 2026
Mexiko – England 2:3
Portugal – Spanien 0:1
Dienstag, 7. Juli 2026
USA – Belgien 1:4
Argentinien – Ägypten 3:2
Schweiz – Kolumbien 0:0 (4:3)
WM 2026 K.o.-Phase Spielplan: Viertelfinale
Donnerstag, 9. Juli 2026
Frankreich – Marokko 2:0
Freitag, 10. Juli 2026
Spanien – Belgien 2:1
Samstag, 11. Juli 2026
Norwegen – England 1:2 n.V.
Sonntag, 12. Juli 2026
Argentinien – Schweiz 3:1 n.V.
WM 2026 Turnierbaum: Der Weg ins Finale
Der Turnierbaum der WM 2026 zeigt alle möglichen Duelle bis zum Endspiel. Der WM 2026 K.o.-Phase Spielplan wird laufend aktualisiert, sobald weitere Ergebnisse feststehen und neue Duelle im Turnierbaum fixiert sind.