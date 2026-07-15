Argentinien folgt Spanien ins Finale! Der Spielplan der K.o.-Phase

Die WM 2026 ist in der Entscheidungsphase: Sky Sport Austria gibt im Spielplan einen Überblick über alle Duelle, Ergebnisse und Termine bis zum Finale. Alle Beginnzeiten sind in MESZ angegeben.

Der aktualisierte Turnierbaum zeigt den kompletten Weg der Teams in Richtung Endspiel!

Spiel um Platz 3 und Finale der WM 2026

Das Spiel um Platz drei zwischen England und Frankreich steigt am Samstag, 18. Juli, um 23:00 Uhr (MESZ). Das große Finale zwischen Spanien und Argentinien wird einen Tag später, am Sonntag, 19. Juli, ebenfalls um 23:00 Uhr (MESZ), in New Jersey ausgetragen.

Dienstag, 14. Juli 2026

Frankreich – Spanien 0:2

Mittwoch, 15. Juli 2026

England – Argentinien 1:2

Spiel um Platz 3

Samstag, 18. Juli 2026

Frankreich – England, 23.00 Uhr in Miami

Finale

Sonntag, 19. Juli 2026

Spanien – Argentinien, 21.00 Uhr in New Jersey

WM 2026 K.o.-Phase Spielplan: Alle Duelle im Überblick

Sechzehntelfinale der WM 2026

Montag, 29. Juni 2026

Brasilien – Japan 2:1

Deutschland – Paraguay 3:4 n.E.

Dienstag, 30. Juni 2026

Niederlande – Marokko 3:4 n.E.

Elfenbeinküste – Norwegen 1:2

Frankreich – Schweden 3:0

Mittwoch, 1. Juli 2026

Mexiko – Ecuador 2:0

England – DR Kongo 2:1

Belgien – Senegal 3:2 n.V.

Donnerstag, 2. Juli 2026

USA – Bosnien-Herzegowina 2:0

Spanien – Österreich 3:0

Freitag, 3. Juli 2026

Portugal – Kroatien 2:1

Schweiz – Algerien 2:0

Australien – Ägypten 2:4 n.E.

Samstag, 4. Juli 2026

Argentinien – Kap Verde 3:2 n.V.

Kolumbien – Ghana 1:0

Achtelfinale der WM 2026

Samstag, 4. Juli 2026

Kanada – Marokko 0:3

Paraguay – Frankreich 0:1

Sonntag, 5. Juli 2026

Brasilien – Norwegen 1:2

Montag, 6. Juli 2026

Mexiko – England 2:3

Portugal – Spanien 0:1

Dienstag, 7. Juli 2026

USA – Belgien 1:4

Argentinien – Ägypten 3:2

Schweiz – Kolumbien 0:0 (4:3)

WM 2026 K.o.-Phase Spielplan: Viertelfinale

Donnerstag, 9. Juli 2026

Frankreich – Marokko 2:0

Freitag, 10. Juli 2026

Spanien – Belgien 2:1

Samstag, 11. Juli 2026

Norwegen – England 1:2 n.V.

Sonntag, 12. Juli 2026

Argentinien – Schweiz 3:1 n.V.

WM 2026 Turnierbaum: Der Weg ins Finale

Der Turnierbaum der WM 2026 zeigt alle möglichen Duelle bis zum Endspiel. Der WM 2026 K.o.-Phase Spielplan wird laufend aktualisiert, sobald weitere Ergebnisse feststehen und neue Duelle im Turnierbaum fixiert sind.