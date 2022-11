Argentinien mit angeschlagenem Dybala nach Katar

via

via Sky Sport Austria

Lionel Messi soll Argentinien bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zum Erfolg führen. Neben dem 35-jährigen Superstar von Paris St-Germain berief Teamchef Lionel Scaloni mit Angel di Maria (34) von Juventus Turin und Nicolas Otamendi (34) von Benfica Lissabon zwei weitere Routiniers in seinen am Freitag veröffentlichten 26-Mann-Kader. Nominiert wurde auch der seit Wochen verletzte Paulo Dybala.

Der Offensivspieler von AS Roma hat seit einer am 9. Oktober erlittenen Blessur am linken Oberschenkelmuskel kein Spiel bestritten. Scaloni, der Argentinien im vergangenen Jahr zum Sieg bei der Copa America geführt hat, hofft aber, dass Dybala rechtzeitig fit wird. Verzichten muss Argentinien auf den verletzten Villarreal-Mittelfeldspieler Giovani Lo Celso. „Numerisch können wir ihn ersetzen, fußballerisch aber nicht“, hatte Scaloni unlängst beklagt.

Der Teamchef fliegt mit 25 Europa-Legionären nach Katar, lediglich der 36-jährige Torhüter-Routinier Franco Armani von River Plate Buenos Aires spielt bei einem Club der heimischen Liga.

Argentinien startet am 22. November gegen Außenseiter Saudi-Arabien, die weiteren Gegner in der Gruppe C sind Mexiko und Polen.

(APA)/Bild: Imago