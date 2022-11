Personalprobleme bei Argentinien: Gonzalez und Correa fallen aus

Mitfavorit Argentinien plagen kurz vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft große Personalprobleme in der Offensive. Wie der argentinische Verband AFA am Donnerstag bekannt gab, mussten die beiden Stürmer Nicolas Gonzalez und Joaquin Correa noch vor dem ersten Spiel verletzungsbedingt abreisen.

Der ehemalige Stuttgarter Gonzalez zog sich im Training eine Muskelverletzung zu, als Ersatzmann wird Angel Correa von Atletico Madrid nachnominiert. Die Verletzung von Joaquin Correa bezeichnete der Verband nicht näher, für ihn rückt Thiago Almada von Atlanta United aus der Major League Soccer (MLS) in den Kader.

Bei der Jagd auf den dritten Weltmeistertitel trifft die Mannschaft um Altstar Lionel Messi in Katar zunächst am Dienstag auf Saudi-Arabien (11.00 Uhr). Danach geht es in der Gruppe C gegen Mexiko (26. November) und Polen (30. November).

(SID)

Artikelbild: Imago