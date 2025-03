Argentinien schlägt Uruguay in WM-Quali ohne Messi

Auch ohne ihren Superstar Lionel Messi hat sich das argentinische Nationalteam in der Qualifikation für die Fußball-WM 2026 gegen Uruguay durchgesetzt. Die Mannschaft von Teamchef Lionel Scaloni schlug den Nachbarn in Montevideo mit 1:0 (0:0), womit der Titelverteidiger fünf Runden vor Ende der Qualifikationsphase in Südamerika praktisch fix mit der WM-Teilnahme in den USA, Kanada und Mexiko planen kann. Kapitän Messi fiel kurzfristig wegen einer Muskelverletzung aus.

Der 37-Jährige wird damit auch im Duell gegen Erzrivale Brasilien in der kommenden Woche in Buenos Aires fehlen. Den Siegtreffer im Estadio Centenario in Uruguay erzielte Thiago Almada (68.) von Olympique Lyon mit einem Distanzschuss ins lange Eck. Argentinien-Stürmer Nicolas Gonzalez sah in der 95. Minute noch die Rote Karte.

In der Tabelle hat Argentinien nach dem neunten Sieg im 13. Spiel nun 28 Punkte auf dem Konto, dahinter folgen Ecuador (22), Brasilien (21) und Uruguay (20).

(APA) Foto: Imago