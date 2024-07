Argentinien setzt im Halbfinale auf angeschlagenen Messi

Argentiniens Fußball-Superstar Lionel Messi lässt sich von einer Beinverletzung nicht stoppen.

Der 37-Jährige soll im Halbfinale der Copa América gegen Kanada in der Nacht auf Mittwoch (2.00 Uhr MESZ) trotz immer wieder auftauchender Beschwerden auflaufen, sagte Teamchef Lionel Scaloni vor der Begegnung im riesigen MetLife-Stadium in New Jersey. „Leo geht es gut. Er wird spielen“, betonte Scaloni.

Er werde auch kurz vor dem Match noch mal mit Messi sprechen und seine ehrliche Meinung einholen. „Wenn er sagt: ‚Mir geht es nicht gut‘, dann spielt er die letzten 30 Minuten. Wenn er verfügbar ist, wird er spielen“, sagte Scaloni. Messi hat in seiner Laufbahn 13 Copa-América-Tore erzielt, blieb bei der diesjährigen Auflage der Kontinentalmeisterschaft aber noch ohne Treffer.

Zum Auftakt der Endrunde hatte Argentinien in der Gruppenphase bereits mit 2:0 gegen Kanada gewonnen, Messi bereitete dabei beide Treffer vor. „Wir müssen ein perfektes Match abliefern und selbst dann könnte es zu wenig sein“, weiß Kanadas Trainer Jesse Marsch. Messi sei der beste Spieler aller Zeiten, erinnerte der US-amerikanische Ex-Coach von Red Bull Salzburg. „Aber wir glauben an unsere Chance und so bereiten wir uns auch vor.“

Messi hatte im Viertelfinale gegen Ecuador zuletzt allerdings einen Elfmeter verschossen. Trotzdem siegte der Weltmeister in Houston mit 4:2 nach Elfmeterschießen. „Ich war ganz schön enttäuscht, aber zugleich auch zuversichtlich“, hatte Messi zu den Momenten nach seinem Fehlschuss an die Latte gesagt. Messi hatte schon während der Gruppenphase über Probleme mit seinem rechten Bein geklagt und pausierte im letzten Spiel vor der K.-o.-Runde.

